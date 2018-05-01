في عيدهم.. عمال إيران يحتجون أمام مبنى البرلمان (فيديو)

نظم اتحاد العمال الإيراني، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للعمال؛ للمطالبة بدعم القطاع في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للنظام، منها: “الموت للديكتاتور”، و”الموت للظالم”، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

إزاء ذلك، أفادت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، بأن “احتجاجات للعمال انطلقت، الثلاثاء، أمام مقر البرلمان الإيراني”، مضيفة أن “قوات الشرطة تدخلت لمنع دخول المتظاهرين إلى داخل مبنى البرلمان”.

وندد المتظاهرون بالحملة الأمنية التي تقودها السلطات ضد العمال، مطالبين بالإفراج عن العمال المعتقلين في سجون النظام.

في حين شهدت محافظات إيرانية مختلفة، احتجاجات بيوم العمال العالمي، منها: محافظة كرمنشاه ويزد وكردستان وإيلام وزنجان وكرج وأردبيل، إضافة إلى محافظة ورشت.

في السياق، ذكر موقع “آمد نيوز”، أن “المتظاهرين العمال هتفوا بشعارات الموت للظالم، وتحية للعامل”.

بدورها، حذرت الشرطة الإيرانية، في وقت سابق، من خروج أي احتجاجات للعمال دون ترخيص من قبل السلطات الأمنية، مشيرة إلى أنها “ستتعامل مع أي احتجاجات على أنها مخالفة للقانون”.