العراق يرفض إلغاء تأشيرة الدخول للإيرانيين خلال “أربعينية الحسين”

رفضت السلطات العراقية إلغاء تأشيرات الدخول للإيرانيين إلى العراق خاصة خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، التي يشارك فيها سنويًا حوالي 3 ملايين إيراني يدفع كل منهم 40 دولارًا للحصول على التأشيرة.

ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي عن المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية شهريار حيدري قوله إن بلاده “تسعى من خلال التدابير المتخذة إلى تقليل نفقات زوار الأربعين الإيرانيين إلى العراق ليشاركوا بسهولة في هذه الزيارة المعنوية”، مبينًا أن “إلغاء التأشيرة لزوار الأربعين مشروط بإلغائها من قبل الجانبين”.

وأضاف أنه “بناء على المفاوضات السابقة بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلنت إيران استعدادها لإلغاء تأشيرة الأربعين وبالطبع لا بد من موافقة الجانب العراقي من أجل تحقق هذا الأمر”.

وتابع حيدري أن “المسؤولين العراقيين ليسوا مستعدين في الوقت الحاضر لإلغاء تأشيرة زيارة الأربعين للإيرانيين”، مشيرًا إلى أنه “برغم استعداد إيران لإلغاء تأشيرة الأربعين إلا أن الجانب العراقي لم يعلن أي رغبة لإلغائها وبناء عليه فإن إلغاء التأشيرة غير ممكن في الوقت الحاضر”.

يذكر أن مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة حسين ذو الفقاري اعتبر “إلغاء تأشيرات الدخول إلى العراق أمرًا مهمًا وأساسيًا”، موضحًا أن بلاده “موافقة تمامًا على إلغائها لكن الحكومة العراقية لديها وجهات نظر مختلفة إزاء هذا الموضوع”.