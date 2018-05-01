الكوريتان تنهيان حرب مكبرات الصوت

أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الكوريتين بدأتا تفكيك مكبرات الصوت التي كانت تنشر دعاية مضادة من على الحدود، شديدة التحصين بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك بموجب تعهد في القمة التاريخية بينهما الأسبوع الماضي.

وهذه الخطوات، رغم بساطتها، هي أول خطوات عملية نحو المصالحة بعد اتفاق في الإعلان المشترك الموقع في قمة الجمعة الماضية بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال مسؤول في الوزارة إن “أنشطة في عدة مناطق على طول الحدود أكدت أن كوريا الشمالية تزيل مكبرات الصوت”، مضيفًا أن سول بدأت تفعل المثل في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وعلى مدى عقود، باستثناء فترات توقف قليلة، بث الجانبان دعاية مضادة عبر مجموعات ضخمة من مكبرات الصوت كشكل من أشكال الحرب النفسية.

وكانت كوريا الجنوبية تبث مزيجًا من الأخبار والأغاني الشعبية الكورية ونقد لنظام جارتها الشمالية، بينما كانت بيونغ يانغ تشيد بالنظام الاشتراكي لديها وتنتقد حكومة سول بشدة.

وفي بادرة على حسن النوايا أوقفت كوريا الجنوبية دعايتها قبيل القمة وحذت بيونغ يانغ حذوها.

وفي مؤشر صغير آخر، بعد قمة الجمعة، أعلنت كوريا الشمالية أمس الاثنين أنها ستقوم بتقديم الوقت لديها نصف ساعة ليتفق مع توقيت جارتها الجنوبية اعتبارًا من الخامس من أيار/مايو الجاري.

وتأتي هذه الخطوات وسط تكهنات بشأن مكان لقاء كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن القمة بينهما قد تكون خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وكتب ترامب على تويتر أمس إن لقاء كيم في (بيت السلام) في المنطقة منزوعة السلاح حيث اجتمع مون مع كيم سيكون موقعًا ممتازًا.

لكن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا قال إن سنغافورة ما زالت من أهم المواقع المحتملة.

ويبدو أن قصر الرئاسة الأزرق في كوريا الجنوبية يرحب باحتمال عقد الاجتماع في قرية بانمونغوم الحدودية التي يقع بها (بيت السلام).

ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مون طلب من الأمم المتحدة المساعدة في التأكد من إغلاق كوريا الشمالية المزمع موقعها للتجارب النووية.

وأضافت أنه تقدم بالطلب خلال مكالمة هاتفية اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.