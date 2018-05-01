تقرير: إيران ستشن هجمة انتقامية ضد إسرائيل عقب الانتخابات اللبنانية

توقّع مركز أبحاث إستراتيجي أمريكي، أن تنفذ إيران تهديداتها برد انتقامي ضد إسرائيل بعد الانتخابات اللبنانية المقرر إجراؤها في السادس من الشهر الجاري.

وأعرب معهد سياسات الشرق الأوسط عن اعتقاده، بأن إيران “ستنتقم لقتلاها جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا”، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “طهران وتل أبيب لا تسعيان حاليًا إلى مواجهة قد تؤدي لحرب مفتوحة”.

وقال المعهد، في تقرير نشره أمس الاثنين: “المشكلة أن كلا البلدين منخرطان الآن في أعمال وتهديدات متبادلة قد تؤدي إلى إشعال مواجهة، تشمل سوريا ولبنان وتكون أكبر وأوسع بكثير من حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان”.

وأضاف التقرير: “لا شك أن إيران ستوجه ضربة انتقامية ضد إسرائيل، لكن السؤال هو توقيت هذه الضربة، وقد تنتظر إيران لما بعد الانتخابات اللبنانية لتنفيذها، والحقيقة أن تصاعد التهديدات بين البلدين بدأ يتجاوز المنطق الإستراتيجي”.

وأشار إلى أن “الضربة الإسرائيلية الجديدة تزامنت مع تقارير بأن إيران تواصل استعدادها لشن ضربة ضد إسرائيل ردًا على غاراتها الجوية على قاعدة التيفور في الـ6 من نيسان/ أبريل الماضي، والتي أدت إلى مصرع عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني”.

ولفت التقرير إلى تصريحات نائب الحرس الثوري حسين سلامي، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها، إن إيران “ستدمر إسرائيل في أي مواجهة قادمة”.