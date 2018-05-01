تقرير أمريكي: تراجع عدد أفراد قوات الأمن الأفغانية مع تدهور الأمن

المصدر: ا ف ب

أفاد تقرير رسمي أمريكي صدر الثلاثاء عن تزايد مساحة الأراضي التي تسيطر عليها حركة طالبان مقابل تراجع قوي في عدد الجيش الأفغاني منذ عام.

ورسم آخر تقرير فصلي لمكتب “المحقق العام لإعادة الإعمار في أفغانستان” صورة قاتمة عن الوضع الأمني في هذا البلد الذي يواجه نزاعًا مستمرًا منذ نحو 17 عامًا، في حين تؤكد قوات الحلف الأطلسي المنتشرة فيه بقيادة أمريكية على تحقيق تقدم.

وصدر تقرير الهيئة العامة المكلفة بمراقبة العمل الأمريكي في هذا البلد غداة يوم دموي شهد اعتداءات في كابول أوقعت عشرات القتلى بينهم 11 طفلاً و9 صحافيين.

وبحسب التقرير، فإن عدد القوات المسلحة الأفغانية تراجع بنسبة 10% خلال عام، إلى 296409 عناصر في صفوف الجيش والشرطة في 31 كانون الثاني/يناير.

وضاعفت حركة طالبان وتنظيم داعش الاعتداءات ضد الجيش والشرطة في الأشهر الماضية، ما انعكس على معنويات القوات بعدما أضعفها الفساد وفرار عناصر منها.

وتوقفت الهيئة عن إدراج عدد القتلى في صفوف الجيش الأفغاني في تقاريرها، بطلب من حكومة كابول.

وباتت طالبان وجماعات أخرى تسيطر على 14.5% من محافظات هذا البلد الـ407، وهي مساحة لم تسجل منذ أن باشرت الهيئة وضع تقاريرها عام 2015.

في المقابل، لم تعد الحكومة الأفغانية تسيطر سوى على 56.3% من المحافظات بزيادة محافظة عن العام الماضي، فيما يتم التنازع على باقي المحافظات.

ونظرًا إلى تباين الكثافة السكانية بين المحافظات، فإن نسبة الشعب الأفغاني التابعة لسيطرة الحكومة تراجعت.

وجاء في التقرير أن “التوجه العام هو أن المتمردين يزيدون سيطرتهم على السكان “من 9% في آب/ أغسطس 2016 إلى 12% في كانون الثاني/ يناير 2018”.

كما أشارت الوثيقة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الأفغان منذ أن ضاعف الطيران الأفغاني عملياته مقابل خفض الحلف الأطلسي عدد غاراته الجوية.

وتتباين المعطيات الواردة في التقرير مع خطاب البنتاغون الذي يؤكد أن مقاتلي طالبان باتوا في موقع دفاعي وأن قسمًا منهم بات على استعداد للدخول في مفاوضات سلام.