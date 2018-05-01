أمريكا: وثائق إسرائيل بشأن برنامج إيران النووي حقيقية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تدرس المعلومات التي كشف عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الاثنين، بشأن السلاح النووي الإيراني.

وأفاد بيان للبيت الأبيض، صدر مساء الاثنين، بأن “الولايات المتحدة تدرك المعلومات التي كشفت عنها إسرائيل، وتواصل دراستها بعناية”.

وأضاف البيان أن “هذه المعلومات تقدم تفاصيل جديدة ومقنعة حول جهود إيران لتطوير أسلحة نووية قابلة، وتتفق مع المعلومات التي كانت لدى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة”.

وتابع أنه “كان لدى إيران برنامج سلاح نووي قوي وسريع حاولت إخفاءه عن العالم وعن شعبها لكنها فشلت”.

ولفت بيان البيت الأبيض، إلى أن “النظام الإيراني أظهر أنه سيستخدم أسلحة مدمرة ضد جيرانه وآخرين”، مشددًا على أنه “يجب على إيران ألا تمتلك أسلحة نووية”.

من جانبه، أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بيانا قال فيه إن “الوثائق التي حصلت عليها إسرائيل من داخل إيران، تظهر بما لا يدع مجالًا للشك أن النظام الإيراني لا يقول الحقيقة”.

وكشف بومبيو أنه “راجع شخصيًا العديد من الملفات الإيرانية، فيما يقوم مسؤولو منع انتشار النووي والمخابرات بتحليل عشرات الآلاف من الصفحات وترجمتها من الفارسية”.

وأضاف: “وهذا العمل سيستمر لأشهر، ونحن نقدر أن الوثائق التي راجعناها صحيحة”، على حد تعبيره.

وقال بومبيو، إن الاتفاق الذي وقع حول البرنامج النووي الإيراني “لم يكن مبنيًا على أساس حسن النية أو الشفافية وإنما على أكاذيب إيران”.

وأوضح أن طهران تعهدت أنها “لن تسعى تحت أي ظرف من الظروف إلى تطوير أو الحصول على أي أسلحة نووية”.

وأردف المسؤول الأمريكي بالقول: “الآن يعرف العالم أن إيران كذبت ولا تزال، وقد حان الوقت لمراجعة إذا كان يمكن الوثوق بإيران بخصوص تخصيب أو مراقبة أي مواد نووية”.

وكشف بومبيو أنه “مع اقتراب موعد الـ12 من مايو/ أيار الجاري من أجل تعديل الاتفاق مع إيران، سأتشاور مع حلفائنا الأوروبيين والدول الأخرى حول أفصل الطرق للتعامل على ضوء ما نعرفه الآن عن سعي إيران في الماضي لامتلاك الأسلحة النووية”.

وكان نتنياهو قال إن “إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي”، موضحًا أن بلاده زودت واشنطن بالمعطيات اللازمة.

جاء ذلك أثناء عرض توضيحي حول البرنامج النووي الإيراني، قدمه نتنياهو، الاثنين، في مدينة تل أبيب، أمام وسائل إعلام.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: “حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات الاستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 183 قرصًا مدمجًا، بشأن الملف النووي الإيراني”.

وزعم أن المعلومات التي تملكها بلاده “ستجرم إيران بشأن ملفها النووي”.