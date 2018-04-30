بالفيديو.. إيرانية تنهار في أحد بنوك طهران وتطلب من أمريكا ضرب بلادها لإسقاط النظام

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، امرأة إيرانية وهي تصرخ في أحد البنوك الحكومية، معربة عن أملها في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف إيران وإسقاط النظام الحالي.

ورددت المرأة الإيرانية أمام الحضور المتواجدين في أحد المصارف بالعاصمة طهران، وهم ينتظرون استلام العملات الأجنبية بسعر أقل من مراكز الصيرفة المعطلة، شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي.

وقالت وهي تخرج من البنك “ما هذا البلد؟ كلنا نموت خنقًا، لماذا ذلك؟ يجب أن يوصل أحد صوتنا إلى المسؤولين، الجميع يقول الموضوع ليس مرتبطًا بي، مراكز الصيرفة معطلة وتقول ليس لدينا عملات أجنبية، أوضاع البلد منهارة”.

وأضافت المرأة وهي غاضبة على تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم توفر العملات الأجنبية، “هل يجب علينا أن نذهب لخارج البلاد نستجدي، إن شاء الله يأتي اليوم الذي تقوم أمريكا بقصف إيران وإسقاط نظامها، الموت لخامنئي”.

وجعلت الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران في ديسمبر الماضي، الشعب ناقمًا على النظام والمسؤولين بسبب عدم اهتمامهم للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، فضلًا عن انهيار العملة المحلية وعدم قدرة الحكومة على تأمين العملات الأجنبية بالنسبة للإيرانيين الذين يسافرون للخارج.