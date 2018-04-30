استطلاع للرأي: حكومة ماي غير مستقرة

أفاد استطلاع للرأي، الإثنين، بأن معظم البريطانيين يرون حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي غير مستقرة.

يأتي ذلك على خلفية استقالة ثلاثة وزراء ونائب رئيسة الحكومة في غضون ستة أشهر.

وذكر الاستطلاع الذي أجراه مركز “سكاي داتا” التابع لشبكة سكاي نيوز في بريطانيا أن 64% ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا الحكومة غير مستقرة، مقابل 33% رأوا غير ذلك.

وأوضح المركز أن الاستطلاع شمل عينة من ألف و226 شخصًا، وأجري اليوم، عبر الرسائل النصية القصيرة SMS.

وأمس، استقالت وزيرة الداخلية آمبر رود، على خلفية ما وصفه البعض بـ”الفضيحة ” في تعامل الوزارة مع مهاجرين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، استقال وزير الدفاع مايكل فالون بسبب مزاعم تحرش جنسي.

وفي الشهر نفسه، استقالت وزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل على خلفية اجتماع لم تعلن عنه مع مسؤولين إسرائيليين.

وفي ديسمبر/كانون الأول المنصرم، استقال نائب ماي، داميان غرين، بعد أن تبين أنه يحتفظ بمواد إباحية على الحاسوب الذي يستخدمه في البرلمان.