إيران تقر بعجزها عن حظر “تلغرام” في ظل برامج تجاوز الحجب

كشف مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، الثلاثاء، عدم قدرة الوزارة على تنفيذ قرار السلطات القضائية الذي يقضي بإلزام الوزارة بحجب تطبيق “تلغرام” للرسائل المشفرة.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته لصحيفة “قانون”، إنه “من الناحية العملية لا يمكن لوزارة الاتصالات حجب تطبيق “تلغرام” بشكل كامل”، مضيفًا أنه “لا يمكن حجب التطبيق في ظل انتشار واستخدام أغلب الإيرانيين لبرامج تجاوز الحجب (VPN)”.

وأضاف أن “السلطات القضائية طالبتنا وفق قرارها الصادر، الإثنين، بحجب التطبيق بشكل كامل حتى مع استخدام الإيرانيين لبرامج تجاوز الحجب، وهذا غير ممكن بسبب عدم قدرة وزارة الاتصالات”.

وتابع المسؤول الإيراني أن “روسيا ورغم ما تملكه من تكنولوجيا متقدمة لم تتمكن حتى الآن من حجب “تلغرام” بشكل كامل، حيث تمكن بعض الروس من استخدامه مع برامج الحجب”.

وكان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، هدد بمعاقبة أي مسؤول يعرقل تنفيذ قرار حجب “تلغرام”، مطالبًا بحجب التطبيق بشكل كامل حتى مع استخدام برامج الحجب.

وفي سياق متصل، أكد موقع متخصص في أمن المعلومات بإيران، عدم قدرة السلطات الإيرانية على حجب التطبيق بشكل كامل، كاشفًا عن استضافة طهران في الأيام القليلة الماضية خبراء في التكنولوجيا من روسيا والصين بشأن المساعدة في الحجب.

وبين الموقع بحسب مصادره أن “الخبراء من روسيا والصين، قالوا إن حجب “تلغرام” بشكل كامل يتطلب من وزارة الاتصالات الإيرانية حجب برامج تجاوز الحظر، ولا حل أمام طهران غير تنفيذ هذا الأمر”.

بدورها، نقلت صحيفة “تكنولوجيا المعلومات” الإيرانية، إن “حجب “تلغرام” من قبل وزارة الاتصالات يتطلب قرارًا من الرئيس حسن روحاني وليس السلطة القضائية”.

ولم تقدم حتى الآن حكومة الرئيس حسن روحاني على تنفيذ قرار السلطات القضائية الذي طالب الحكومة ببدء تنفيذ القرار بدءًا من يوم الإثنين.

لكن وزارة الاتصالات الإيرانية أقدمت، مساء الإثنين، على حجب تطبيق “تلغرام” وإزالة التطبيق من متجر بازار الإيراني الذي يستخدم بنطاق واسع في إيران بالنسبة لمستخدمي هواتف تعمل بنظام “أندرويد”.

ويستخدم نحو 25 مليون إيراني تطبيق “تلغرام”، بحسب إحصائيات نشرتها وزارة الاتصالات الإيرانية في العام الماضي.