ترامب: مستعدون للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه “لا يستبعد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران‎“.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، أن “الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لن يكون له أي تأثير سلبي على محادثاته النووية القادمة مع كوريا الشمالية”، معربًا عن استعداد بلده للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد مع طهران.

وردًا على سؤال حول إن كان الانسحاب من الاتفاق مع إيران سيرسل إشارة خاطئة إلى بيونغ يانغ، قال: “أعتقد أنه يبعث بالرسالة الصحيحة.. تعرفون أن هذا الاتفاق سينتهي سريانه خلال 7 أعوام وسيكون لإيران مطلق الحرية في المضي قدمًا وإنتاج أسلحة نووية”. ولم يفصح ترامب إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي قبل المهلة التي تنتهي في 12 مايو/ أيار لاتخاذ قرار، قائلًا: “سنرى ماذا سيحدث”، لكنه عبّر عن عدم رضاه إزاء الاتفاق. وقال: “هذا ليس وضعًا مقبولًا. إنهم لا يجلسون مكتوفي الأيدي. إنهم يطلقون صواريخ يقولون إنها لأغراض تلفزيونية، لا أعتقد ذلك، وهذا لا يعني أننا لن نتفاوض بشأن اتفاق حقيقي”.

وكان ترامب قد حدد يوم 12 مايو/ أيار المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول خطوات لإصلاح الاتفاق النووي، حيث يرغب في فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي وسياستها في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد توصلت ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في الـ14 من يوليو/ تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في الـ6 من يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.