المعارض الباكستاني عمران خان يتعهد بتحقيق فوز ساحق في الانتخابات

تعهد المعارض الباكستاني عمران خان بتحقيق فوز ساحق في الانتخابات المقبلة، ووعد بتغييرات جذرية لصالح الفقراء، وذلك في مستهل حملته الانتخابية من مدينة لاهور التي لطالما كانت معقلًا لسلطة رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف.

واستعرض خان أمام حشد انتخابي، أمس الأحد، خطة مؤلفة من 11 نقطة لبدء عهد جديد من الرخاء، بعد إجراء الانتخابات العامة، التي يأمل أن تجعل منه رئيسًا للوزراء.

وقال خان نجم الكريكت السابق ومؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستاني: “اليوم نحن في مفترق طرق.. حان وقت الطموح الجامح وتغيير أقدارنا”.

وأكد خان للحشد الصاخب المؤلف من نحو مئة ألف شخص، أن باكستان “تتجه نحو الدمار” لكن خطته ستساعد في تأسيس مجتمع أكثر عدلًا، وتحويل مسار البلاد نحو الطريق الذي كان في مخيلة مؤسس الدولة محمد علي جناح.

وأضاف أنه إذا انتخب فسيبني مدارس و”مستشفيات على مستوى عالمي” في أنحاء البلاد، كما سيتيح للمزارعين الحصول على قروض ميسرة. وتعهد أيضًا ببناء خمسة ملايين منزل للفقراء بما سيخلق فرص عمل ويحرك عجلة الاقتصاد.

وأصبح خان في السنوات القليلة الماضية، منافسًا رئيسيًا لشريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، وأطاحت به المحكمة العليا العام الماضي، لكن حزبه لا يزال محتفظًا بالسلطة.

وقد تعزز القضايا المرفوعة ضد شريف، والتي يقول إنها مسيسة، من موقف خان في مرحلة الاستعداد للانتخابات، إذ من المقرر أن تصدر محكمة معنية بمكافحة الفساد حكمها في قضية أخرى ضد شريف قريبًا. وتوقع خان أن يسجن شريف قبل الانتخابات التي من المرجح أن تجرى في يوليو/ تموز.

ويتهم شريف خان بأنه دمية لمؤسسة الجيش التي تتمتع بنفوذ واسع ولها تاريخ من التدخل في السياسة، لكن خان ينفي التواطؤ مع الجيش كما ينفي الجيش التدخل في السياسة.

وقال خان: “هذا النظام لا يمكنه أن يعمل إلا إذا وقفنا مع الكادحين… أنا أقف معكم… حان الوقت لباكستان جديدة”.