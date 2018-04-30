تيريزا ماي تعين ساجد جاويد وزيرًا للداخلية ببريطانيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين تعيين ساجد جاويد وزيرًا للداخلية خلفا لآمبر راد التي استقالت، الأحد الماضي، على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع مهاجرين من الكاريبي.

وعينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جاويد وزيرًا جديدا للداخلية لتلافي تداعيات أزمة المهاجرين الذين تم وصفهم بطريق الخطأ على أنهم “مهاجرون غير شرعيين.”

وكان جاويد (48 عامًا) وزيرًا للحكم المحلي وقبلها كان مديرًا في “دويتشه بنك”.

وتقدمت راد (54 عامًا) باستقالتها بعد أن أقرت بأنها “ضللت عن غير قصد” لجنة نيابية حول “أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين”.