تعرف على أول خطوات كوريا الشمالية للمصالحة مع جارتها الجنوبية

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إن بيونغ يانغ ستقدم توقيتها 30 دقيقة كي يتماشى مع توقيت كوريا الجنوبية ابتداء من الخامس من أيار/مايو المقبل، “كأول خطوة عملية للمصالحة والوحدة الوطنية”.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله، إنه كان أمرا مؤلما رؤية ساعتين تشيران إلى توقيتين مختلفين لبيونغ يانغ وسول على جدران المكان الذي عقد فيه اجتماع القمة التاريخي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن.

في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الصين سترسل كبير دبلوماسييها وانغ يي لزيارة كوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس.

وأكد التقرير المتعلق بتغيير التوقيت أنباء جاءت على لسان مسؤولين كوريين جنوبيين يوم الأحد بأن كيم تعهد بإلغاء التوقيت الذي بدأت كوريا الشمالية العمل به في 2015 في ذكرى مرور 70 عامًا على تحرير كوريا من الحكم الياباني بعد الحرب العالمية الثانية.

وتستخدم كوريا الجنوبية واليابان التوقيت نفسه الذي يسبق توقيت غرينتش العالمي بتسع ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن “يصبح الشمال والجنوب شيئًا واحدًا ليس معنى مجردًا ولكنها عملية يحول فيها الشمال والجنوب الأشياء المختلفة والتي تفصل بينهما إلى أشياء واحدة”.