بومبيو يطالب كوريا الشمالية بـ”خطوات لا رجعة فيها” لنزع السلاح النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، في مقابلة بثت اليوم الأحد، إنه أبلغ زعيم كوريا الشمالية، كيم غونج أون، أنه سيتعين عليه الموافقة على اتخاذ خطوات “لا رجعة فيها”، تجاه إلغاء برنامجه للأسلحة النووية في أي اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو لقناة “إيه.بي.سي نيوز”: “نستخدم كلمة لا رجعة فيها عن قصد، وسنطلب تنفيذ تلك الخطوات التي تظهر أن عملية نزع السلاح النووي تمضي قدمًا”.

وتعليقات بومبيو هي أكثر تصريحاته استفاضة بشأن محادثات في بيونغ يانغ مع كيم، استعدادًا لقمة تعقد الشهر المقبل بين الزعيم الكوري الشمالي وترامب.

وقال بومبيو، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية “سي.آي.إيه”، الذي تولى منصبه الجديد الخميس الماضي، إن “الاجتماع مع كيم كان بنّاءً، وقد غادر بيونغ يانغ ولديه قناعة بأن هناك فرصة حقيقة لإبرام اتفاق بين كيم وترامب”.

وأشار بومبيو إلى أن “كيم عبر عن استعداده لبحث طلب ترامب، ووضع خريطة ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف”.

ووصل بومبيو مساء الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، المحطة الأخيرة من جولته الخارجية الأولى.

واستقبل عدد من المسؤولين الأردنيين وأركان السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، بومبيو، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، قادمًا من إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو نظيره الأردني أيمن الصفدي صباح الإثنين، يعقدان بعدها مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في مبنى وزارة الخارجية.

هذا وسيلتقي المسؤول الأمريكي عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وعددًا من المسؤولين في المملكة.

وكان بومبيو قد بدأ جولته للمنطقة بزيارة إلى السعودية، ومنها إلى إسرائيل؛ لبحث عدد من القضايا الإقليمية في المنطقة، أبرزها ملف البرنامج النووي الإيراني.