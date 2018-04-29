بعد إعلان غُل عدم ترشحه.. أردوغان: ميدان الانتخابات مفتوح للجميع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لن يعلق على تصريحات الرئيس السابق عبدالله غل، بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، “فهو أعلن موقفه”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في دار الضيافة بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل مغادرته إلى أوزبكستان، في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة من نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايوف.

ووصف الرئيس التركي الزيارة التي يجريها إلى أوزبكستان برفقة وفد كبير من رجال الأعمال، بأن من شأنها أن تعيد زخم العلاقات بين البلدين.

وحول عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا خلال يونيو/ حزيران المقبل، قال أردوغان، إن ميدان الانتخابات مفتوح للجميع، متمنيًا من الأحزاب السياسية الإسراع في الإعلان عن مرشحيها.

وأشار أن حزبه (العدالة والتنمية) سيتخذ خطوات لجعل الحملة الانتخابية “ذات قيمة كبيرة”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم تحالف الشعب الذي يضم حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية، بشكل واضح.

من جانب آخر، ثمن أردوغان التطورات الأخيرة التي شهدتها شبه الجزيرة الكورية وشملت لقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، مع نظيره الشمالي كيم كونج أون في 27 أبريل/ نيسان الجاري.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تتمخض المفاوضات بين الجانبين عن نزع الأسلحة النووية، وأن يتحقق السلام الدائم المنشود في شبه الجزيرة الكورية.

وأمس السبت، أعلن الرئيس التركي السابق، عبدالله غُل، عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو المقبل.

وقال غل، إن النقاشات المتعلقة باحتمالية ترشحه بدأت إثر تصريحات لرئيس حزب “السعادة” (معارض)، تمل قرة مُلا أوغلو.

وأشار أن تلك النقاشات تطورت بمعزل عنه، وشاركت فيها شخصيات تثق بتجربته السياسية وقدرته على قيادة الدولة.