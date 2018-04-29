صحيفة: باراغواي ستنقل سفارتها إلى القدس

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن باراغواي قررت نقل سفارتها من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس باراغواي هوراسيو كارتس قوله نهاية الأسبوع الماضي، إنه اتخذ الخطوة على عجل كي ينفذها قبل انتهاء ولاية حكمه في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال كيرتس خلال حفل أقيم في العاصمة البارغوانية أسونسيون، في ذكرى إقامة إسرائيل إن “قراره نابع من التزامه السياسي ورغباته الشخصية أيضًا”.

وبانضمام باراغواي إلى التشيك ورومانيا وغواتيمالا وهندوراس والولايات المتحدة، أصبحت هناك 6 دول تعتزم نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى مدينة القدس.

وقررت الولايات المتحدة وغواتيمالا نقل سفارتيهما إلى القدس منتصف مايو/أيار المقبل، فيما لم تحدد هندوراس ورومانيا والتشيك موعد تنفيذهم هذا القرار.

وفي الـ 6 من ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة؛ ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميًا ودوليًا.