وزير إسرائيلي: إيران ستخضع للضغوط مثل كوريا الشمالية

رأى وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، أن إيران ستخضع للضغوط عليها مثلما حدث لكوريا الشمالية التي وافقت على وقف برنامجها النووي نتيجة سياسة العقوبات الأمريكية.

واعتبر يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات، بأن إيران أكثر عرضة للضغط من كوريا الشمالية لأنها لم تتوصل حتى الآن إلى إنتاج سلاح نووي، وشعبها غير منسجم مع قيادتها ما سيؤدي إلى إثارتهم في حال فرض عقوبات جديدة.

وقال في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”: “طالما أن الضغوط نجحت في كوريا الشمالية فإنها ستنجح في إيران، وأعتقد أيضًا أن سياسة الضغط فيما يتلعق بالاتفاق النووي قد تؤدي إلى سقوط النظام، ولهذا فإن الوقت مناسب لاتباع هذه السياسة.”

ورجح الوزير الإسرائيلي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترف غلطة بزيارة الولايات المتحدة ولقائه الرئيس دونالد ترامب بدعوى أنه كان عليه أن يزور إيران لإقناع القيادة هناك بتغيير سياساتها.

وأضاف:”الحكومة الإيرانية ضعيفة واقتصادها منهار، ولذلك فهي لن تتحمل العقوبات وشعبها غير مستعد للتضور جوعًا مثل كوريا الشمالية.”

وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل سياستها بردع إيران في سوريا ، واصفًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “الرجل الذكي” ومشككًا في الوقت ذاته بأنه سينفذ تعهده بتزويد سوريا بشبكة صواريخ إس-300 للدفاع الجوي.