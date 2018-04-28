أمريكا تحث الأوروبيين على فرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي

حثت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها الأوروبيين والآخرين، على فرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخي، الذي قالت إنه يمثل تهديدًا دوليًا للسلام والأمن.

وقال براين هوك المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين في الرياض، “نحث دول العالم على معاقبة أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي.. ومثل ذلك أيضًا جزء كبير من المناقشات مع الأوروبيين”.

وقال هوك، الذي يتفاوض مع الحلفاء الأوروبيين على إدخال تغييرات على الاتفاق النووي الإيراني، إن برنامج إيران الصاروخي سيكون موضوعًا رئيسًا في المحادثات غدًا الأحد، بين بومبيو ومسؤولين في السعودية وإسرائيل.