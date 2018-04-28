ترامب: مباحثات الكوريتين تسير على مايرام‎

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن التحضيرات “تسير في شكل جيد جدًا” استعدادًا للقمة التي سيعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك بعد اتصال هاتفي بالرئيس الكوري الجنوبي الذي التقى كيم الجمعة.

وكتب ترامب على تويتر: “أجريت للتو حديثًا مسهبًا وجيدًا جدًا مع رئيس كوريا الجنوبية مون.. الأمور تسير بشكل جيد جدًا، يجري العمل لتحديد موعد ومكان اللقاء مع كوريا الشمالية”.

وذكر أنه أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بـ”المفاوضات الجارية”.

ومن المرتقب أن تعقد القمة التاريخية بين ترامب وكيم جونغ أون في موعد أقصاه حزيران/يونيو.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، التقى الزعيم الكوري الشمالي خلال عطلة عيد الفصح في زيارة سرية قام بها في وقت كان لا يزال مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وكشف عنها لاحقًا.

والجمعة، أعلن ترامب أنه تم اقتراح “مكانين أو ثلاثة” لاجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي قبل أن يشير إلى “بلدين” محتملين، وكان قد تحدث سابقًا عن خمسة مواقع محتملة.

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” استنادًا إلى مصدرين لم تحدد هويتهما، أن البلدين المطروحين هما منغوليا وسنغافورة.

غير أن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، أفاد اليوم السبت بأنه لم يتلق أي طلب رسمي بهذا الصدد.

وقال لونغ للصحافيين خلال اجتماع لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): “قرأنا المقالات ذاتها مثلكم في الصحف عن المواقع التي قد يعقد فيها اللقاء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية”، وأضاف “لم نتلق دعوات أو طلبات رسمية”.

وجرت قمة تاريخية الجمعة بين كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، تعهد الزعيمان خلالها بالعمل على إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإرساء سلام دائم فيها.