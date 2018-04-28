بحضور 8 متهمين.. إيران تبدأ محاكمة مهاجمي البرلمان ومرقد الخميني

بدأت الشعبة 15 في محكمة الثورة الإيرانية برئاسة القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي، اليوم السبت، بعقد أولى جلسات محاكمة عناصر متهمين بالمشاركة في الهجوم على مبنى البرلمان الإيراني، ومرقد روح الله الخميني في 7 من حزيران/يونيو الماضي.

وقالت وكالة أنباء “ميزان نيوز” التابعة للسلطة القضائية، إن “القاضي صلواتي وجه لائحة من الاتهامات شملت 26 شخصًا في قضية الهجوم على مبنى البرلمان الإيراني، ومرقد روح الله الخميني مؤسس النظام الإيراني”.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله، إن “8 أشخاص فقط كانوا حاضرين في الجلسة الأولى للمحاكمة بحضور عائلات ومحامي الضحايا”.

وشملت لائحة الاتهام وفقًا للوكالة “الانضمام إلى جماعات إرهابية، والدخول غير المشروع داخل الأراضي الإيرانية، وتهريب وحيازة الأسلحة والذخيرة، وتزوير الهويات والبطاقات الشخصية، واستخدام الأسلحة النارية، والإفساد في الأرض، وشراء الأسلحة وتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين”.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات استهدفت مبنى البرلمان الإيراني ومرقد الخميني، وأدت إلى مقتل 17 شخصًا وعشرات الجرحى، بينهم عناصر في قوات الأمن والحرس الثوري في حزيران/يوينو الماضي.

وشنت في وقتها السلطات الإيرانية حملة اعتقالات، أسفرت عن اعتقال نحو 30 شخصًا، قالت طهران إنهم على صلة بالهجمات التي استهدفت البرلمان ومرقد الخميني.