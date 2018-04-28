ماليزيا.. “مهاتير محمد” يترشح لخوض الانتخابات العامة‎

وأفادت صحيفة “فري ماليزيا توداي” المحلية، بأن “محمد” (92 عامًا) قدم أوراق ترشحه، ممثلًا رئيسيًا عن المعارضة، في مقاطعة لنكاوي، شمال غربي البلاد.

وقررت المعارضة، في كانون الثاني/يناير الماضي، ترشيح الزعيم الأسبق للبلاد لخوض الانتخابات المقبلة، ولاحقًا لتولي منصب رئيس الوزراء.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “برناما”، فإن نحو 15 مليون ناخب سيختارون 222 نائبًا برلمانيًا، و505 أعضاء مجالس إقليمية، لمدة 5 سنوات.

وفي وقت سابق من نيسان/أبريل الجاري، حلّ رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، البرلمان، قبل شهرين من انتهاء ولايته الرسمية، بعد أيام من إصدار حكومته قرارًا بحلّ حزب أسسه مهاتير محمد حديثًا؛ بدعوى عدم استكمال أوراق تسجيله.

وعاد محمد إلى السياسة منذ عامين كمعارض لـ”عبدالرزاق”، الذي يواجه فضائح فساد واتهامات بتمرير مئات ملايين الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

وشهدت ماليزيا نهضة اقتصادية كبيرة إبان فترة حكم الزعيم الأسبق مهاتير محمد، والتي بدأت عام 1981، وانتهت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 باستقالته طواعية.