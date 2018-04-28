“دلهي” الهندية ترفض أداء المعلمين المسلمين صلاة الجمعة

رفضت إدارة التعليم في مدينة دلهي الهندية، طلب معلمين مسلمين السماح لهم بأداء صلاة الجمعة أثناء اليوم الدراسي.

وقال رئيس لجنة الأقليات في دلهي، التي قدمت الطلب، ظريف الإسلام خان، إن “الإدارة ردّت كتابيًا قائلة إنها لن تسمح بذلك”، بحسب ما أفادت، أمس الجمعة، صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية (خاصة).

وأضاف خان أن الإدارة اعتبرت الطلب “يضر بمصلحة الطلاب”.

وبحسب خان، كان معلمو المدينة المسلمون قد تقدموا بطلب إلى لجنة الأقليات من أجل السماح لهم بأداء صلاة الجمعة.

وأوضح أن اللجنة رفعت الطلب إلى وزارة التعليم والمجالس المحلية ذات الاختصاص، إلا أن ردًا لم يصل من تلك المجالس.

وفي السياق، أشار “خان” إلى أن المعلمين المسلمين أبلغوا اللجنة أن هناك قرارًا لوزارة الداخلية الهندية يعود إلى العام 1954 يسمح للموظفين المسلمين بأداء صلاة الجمعة مقابل اقتطاع جزء من رواتبهم.

وتابع:”أرسلنا خطابًا إلى وزارة الداخلية لنعرف ما إذا كان ذلك القرار ما يزال ساريًا”، غيّر أن الوزارة لم تعاود الرد على لجنة الأقليات، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى أن دلهي هي العاصمة السياسية للهند، وثاني أكبر مدينة هندية بعد مومباي، وتقع شمال الهند، ويقطنها حوالي 13 مليون نسمة، ولا تتوافر إحصاءات رسمية عن عدد المسلمين في تلك المدينة، إلا أنه يعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعل الهند أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.