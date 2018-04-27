لوكسمبورغ تطالب الناتو بمناقشة التدخل العسكري التركي في سوريا

المصدر: ا ف ب

طالبت لوكسمبورغ، الجمعة، بإجراء مناقشة داخل الحلف الأطلسي حول التدخل العسكري التركي في سوريا ضد القوات الكردية، التي تقاتل تنظيم داعش المتشدد بدعم من قوات التحالف الدولي.

وقال جان اسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، أثناء اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف الأطلسي في مقره ببروكسل: إن “الحلف الأطلسي نادٍ تُحترم فيه القيم الديمقراطية، وحين تكون هناك ضبابية يجب أن يتم نقاش”.

وأضاف: “يجب أن يكون متاحًا الخوض بحرية في كل مشكلة تقع داخل الحلف الأطلسي، والاجتماعات الوزارية ليست صندوق تسجيل للمباحثات بين السفراء”.

ويعتبر كثير من أعضاء الحلف الأطلسي أن التدخل العسكري التركي في سوريا يجب أن يتم بحثه داخل الحلف؛ لأنه يشكل “عامل توتر وقلق”.

وكان تم تفادي هذا الملف الشائك في اجتماع وزراء دفاع الحلف في شباط/فبراير، لكن قرار رئيس تركيا رجب أردوغان الاستمرار في حملته العسكرية بعد أن طرد “وحدات حماية الشعب” الكردية من عفرين في شمال سوريا، أثار غضب وزير خارجية لوكسمبورغ.

وقال الوزير: إن “وحدات حماية الشعب ساعدت التحالف الدولي والقوات الأمريكية، لقد حرروا مدينة الرقة، ولا يمكن أن نخلط بينهم وبين الإرهابيين”.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب “تنظيمًا إرهابيًا”، رغم أنها كانت حليفًا مهمًا لواشنطن في مكافحة المسلحين المتشددين.

وتوجد قوات أمريكية حاليًا في منبج على بعد مئة كلم شرقي عفرين، وهي تواصل دعمها للمقاتلين الأكراد.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، نظيره التركي على انفراد على هامش الاجتماع.