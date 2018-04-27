النوّاب الجمهوريون يبرّئون ترامب من التنسيق مع روسيا في انتخابات 2016

برأ تقرير بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، الرئيس دونالد ترامب وفريق حملته، من أي تنسيق مع الحكومة الروسية أو استخباراتها في الانتخابات الرئاسية 2016، التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

جاء ذلك في تقرير نهائي أصدره النواب الجمهوريون في لجنة الاستخبارات، اليوم، بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

في مقابل ذلك، رفض أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة تأييد التقرير، ووصفوه بـ”غير المكتمل”، واعتبروا أن معدّي التقرير رفضوا إصدار مذكرات الاستدعاء وقاموا بتقويض نزاهة التحقيق.