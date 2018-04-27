أمين عام الناتو: نواجه وضعًا مختلفًا في علاقاتنا مع روسيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يواجه وضعًا مختلفًا في علاقاته مع روسيا، مضيفًا: “نحن لسنا في فترة الحرب الباردة، كما أننا لسنا في فترة نحاول فيها بناء شراكة استراتيجية مع روسيا بعد الحرب الباردة”.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الجمعة، عقب الجلسة الأولى من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الذي عقد بمقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن أعضاء الناتو مستعدون للتحرك بشكل موحد وحازم، مضيفًا أن “حلفاء الناتو يجب أن يظهروا أنهم مستعدون للتحرك بشكل موحد وحازم ضد روسيا”.

وأكد أن جميع الدول الأعضاء في الناتو أدانت استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية في سوريا، مبينًا أن الحلف يواصل دعم الحل السياسي في سوريا بقيادة الأمم المتحدة.

وأضاف ستولتنبرغ: “لقد قررنا مواصلة تنفيذ مهمة التدريب في العراق من خلال العمليات، وسيتكون من عدة مئات من العسكريين، حيث سيقومون بتقديم التدريب للمدربين العراقيين، وبناء مدارس عسكرية”.

وحول التطورات في شبه الجزيرة الكورية، وصف ستولتنبرغ القمة التي عقدت، اليوم، بين زعيمي الكوريتين بـ”اليوم التاريخي”، لافتًا إلى أن الطريق ما زال طويلًا من أجل حل المشاكل بشكل كامل بين البلدين.

وحول القلق الأمريكي والتلويح بفرض عقوبات حول اعتزام تركيا شراء أنظمة الدفاع الجوي إس -400 من روسيا، قال ستولتنبرغ: “لقد سمعت تلك الأنباء، وناقشت هذا الموضوع في زيارتي الأخيرة لأنقرة، نحن نؤيد الحوار بين تركيا والولايات المتحدة بشأن هذه القضية”.