إيران تقرر منع الإضراب في السجون

أعلن رئيس هيئة السجون الإيرانية أصغر جهانغير اليوم الجمعة، منع الإضراب عن الطعام في جميع السجون، مشيرًا إلى أن هذا “القانون” سيطبق سريعًا.

وقال جهانغير، في مؤتمر صحفي اليوم، إن “قرار منع الإضراب عن الطعام تم إتخاذه وسيطبق سريعًا”، مشيرًا إلى أن “الوضع الجسدي للمعتقل حميد بقائي مساعد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، ليس بالمستوى المطلوب”.

وأوضح أن “حميد بقائي لا يزال يخضع للعلاج والمراقبة في أحد المستشفيات بالعاصمة طهران”، مضيفًا: “بغض النظر عمّن هو داخل السجن، وبغض النظر عمّا إذا كان متهمًا أم محكومًا أم مدانًا، فإن حماية حياة المعتقلين من واجبنا الإنساني”.

وتابع رئيس هيئة السجون الإيرانية أن “أولئك الذين لا يمتثلون لقواعد السجن، ولا يريدون أن يأكلوا أي شيء، فهذا إضراب عن الطعام وهو ممنوع، ومن خلال العمل مع الأخصائيين النفسيين، نحاول منعهم من تعريض حياتهم للخطر”.

وكان أصغر جهانغير رئيس هيئة السجون الإيرانية، قد كشف في عام 2016، أن نحو 500 ألف شخص تم سجنهم سنويًا في إيران، مشيرًا إلى تسجيل 15 مليون قضية في المحاكم الإيرانية.

ونقلت السلطات الإيرانية، الأسبوع الماضي، حميد بقائي (49 عامًا)، مساعد الرئيس السابق للشؤون التنفيذية محمود أحمدي نجاد، بسبب إضرابه عن الطعام داخل سجن إيفين شمال طهران، منذ اعتقاله في 13 من مارس/ آذار الماضي، بتهمة اختلاس أموال عائدة للحرس الثوري.