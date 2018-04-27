الجيش الإسرائيلي يُصيب 25 فلسطينيًا قرب حدود غزة

أُصيب 25 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق؛ جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن “25 إصابة بالرصاص الحي وبالاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وقعت شرقي قطاع غزة”.

ومنذ صباح اليوم، توافد مئات الفلسطينيين، نحو 5 مواقع تقع على طول حدود القطاع مع إسرائيل؛ للمشاركة في المسيرات.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 آذار/مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل؛ للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 أيار/ مايو المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة؛ ما أسفر عن استشهاد 42 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف.