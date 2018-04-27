اعتقال قائد عسكري من المسلمين البوسنة بتهم ارتكاب جرائم حرب

اعتقلت الشرطة القائد العسكري المنتمي للمسلمين البوسنة، عاطف دوداكوفيتش و11 من كبار أفراد كتيبته، اليوم الجمعة؛ للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة، التي استمرت بين عامي 1992 و1995.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن أوامر الاعتقال صدرت في إطار تحقيق كبير مستمر منذ وقت طويل في انتهاكات ارتكبت أثناء الحرب.

وأضاف، أن هؤلاء المعتقلين يشتبه في أنهم قتلوا بضع مئات من صرب البوسنة من المدنيين وسجناء الحرب في عام 1995.

وتابع البيان، أن التحقيق الخاص بدوداكوفيتش يشمل مقابلات مع أكثر من مائة شاهد ولقطات فيديو ووثائق من زمن الحرب، ودليلًا تم التوصل إليه من نبش وفحص جثث ضحايا.

ونفى دوداكوفيتش سابقًا الاتهامات، وقال إن دوافعها سياسية، وإن لقطات الفيديو مفبركة.

وتتضمن الاتهامات أيضًا جرائم يعتقد أنها ارتكبت عام 1994 بحق مسلمين تحت قيادة الزعيم المنشق، فكرت عبديتش، الذي أسس إقليمًا انفصاليًا حول مدينة فليكا كلادوشا، غرب البلاد، عندما انشق عن حكومة سراييفو؛ مما أدى لاندلاع قتال بين طرفين مسلمين.