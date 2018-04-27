زعيم كوريا الشمالية لنظيره الجنوبي: لن نقلق نومك بعد الآن

لم تخلُ القمة التاريخية التي جمعت الزعيمين الكوري الشمالي ونظيره الكوري الجنوبي من بعض الطرافة، رغم التاريخ الطويل من العداء الخفي والمعلن بين سول وبيونغ يانغ.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مصادر في رئاسة كوريا الجنوبية قولها: “إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال لنظيره الكوري الجنوبي مون جاي، إنه لن يقلق منامه في الصباح مرة أخرى”.

وكان زعيم كوريا الشمالية يشير بذلك إلى التجارب الصاروخية النووية والبالستية التي دأبت بيونغ يانغ على إجراءها في وقت مبكر من الصباح.

وفسر محللون هذه “المزحة” بأنها محاولة لكسر “جبال الجليد” التي تراكمت في العلاقة بين الكوريتين.

وأصبح كيم جونغ أون أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية، بعد عبوره خط الحدود العسكرية الذي قسم شبه الجزيرة الكورية الى بلدين، منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عامًا.

وتصافح الزعيمان على الحدود في خطوة حملت، كذلك، دلالة رمزية كبيرة، ثم توجها إلى مقر قمتهما التاريخية في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، وتعهدا على العمل لتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

كما اتفق الطرفان، بحسب بيان مشترك عقب القمة، على الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام 1953 إلى معاهدة سلام هذا العام.

وزرع الرئيسان شجرة صنوبر مستخدمين تربة ومياه مشتركة من البلدين في إشارة رمزية إلى “السلام والازدهار” المرتقب.

وستقام احتفالية على الجانب الكوري الجنوبي، حيث سيعرض شريط فيديو بعنوان “ربيع الوحدة”، ليعود الرئيس الكوري الشمالي بعدها إلى بلاده.