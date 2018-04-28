قبل لقاء زعيمي الكوريتين.. مصافحات يذكرها التاريخ (فيديو غراف)

دشنت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية عهدًا جديدًا من خلال مصافحة تاريخية بين زعيميهما كيم جونغ أون ومون جاي إين، مما يعيد إلى الذاكرة مصافحات سجّلها التاريخ بين زعماء سياسيين اختاروا تجاوز الخلافات من أجل إحلال السلام.

أنور السادات في إسرائيل

كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات أول زعيم دولة عربية يزور إسرائيل بعد حرب دامية بين الجانبين، وحين وصوله إلى مطار “اللد” بالقرب من تل أبيب يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، وجد في استقباله الرئيس أفرايم كاتسير والوزير الأول مناحيم بيغن، وتبادل معهما مصافحات أمام حشد من المصورين والحراس.

وفتحت هذه الزيارة التي استغرقت 43 ساعة، الباب لاتفاق كامب ديفد للسلام بين بين إسرائيل ومصر، لكنها عرضت أنور السادات لحملة من الانتقادات أسفرت عن اغتياله سنة 1981.

مصافحة عرفات ورابين محطة تاريخية ضائعة

يوم 13 أيلول/سبتمبر 1993، التقى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات برئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، بهدف إنهاء الحرب بين شعبيهما.

وتوصلا فعلًا إلى اتفاق توّج بمصافحة تاريخية بينهما، لكن تنفيذه اعترضته الكثير من الصعوبات التي أضاعت محطة تاريخية مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية.

أوباما وكاسترو ينهيان الخلاف الأمريكي الكوبي

خلق باراك أوباما المفاجأة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 بجنوب إفريقيا، عندما صافح الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خلال حفل تكريم لنيلسون مانديلا.

وبعدها بـ 3 سنوات، كان أوباما أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة رسمية إلى كوبا منذ 88 عامًا، منهيًا بذلك الخلاف بين البلدين.

ميتيران وكول يؤسسان للصداقة الفرنسية الألمانية

خلال تظاهرة لتكريم الجنود الفرنسيين والألمان الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية، نظمت يوم 22 أيلول/سبتمبر 1984 ببلدة “دومون اوسواري” الفرنسية، تبادل الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران والمستشار الألماني حينها هيلموت كول مصافحة تاريخية، أنهت حسب المتابعين عهدًا من الضغائن بين البلدين الذين يعتبران حاليًا الحليفين الأكثر تقاربًا في أوروبا.