من عدوتين إلى صديقتين.. “إعلان تاريخي” بين الكوريتين

أعلنت كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية الاتفاق على وقف كل الأعمال العدائية تمامًا برًا وبحرًا وجوًّا، بالإضافة إلى تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى “منطقة سلام”، والحد من التسلح تدريجيًا مع بناء الثقة وخفض التوترات العسكرية.

ووقع زعيما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إعلانًا، اليوم الجمعة، يتضمن الموافقة على العمل من أجل “نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية”.

وخلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من عقد أعلن الزعيمان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام “دائم” و”راسخ” في شبه الجزيرة.

وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف “الأعمال العدائية” وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى “منطقة سلام” والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.