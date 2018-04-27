زيد بن رعد يشجب استخدام إسرائيل القوة المفرطة في غزة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة، إن “على إسرائيل أن تضع حدًا لاستخدام قواتها الأمنية القوة المفرطة في قطاع غزة، وأن تحاسب المسؤولين عن سقوط العدد الكبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين خلال الشهر الأخير”.

وقال الأمير زيد في بيان، إنه “خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قتل 42 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 5500 على طول السياج الحدودي في غزة في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي”.

وأضاف زيد: “فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين.. ليس مرة أو اثنتين بل مرارًا وتكرارًا”.