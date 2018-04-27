فنزويلا وبنما تطويان صفحة خلاف دبلوماسي‎

قالت فنزويلا وبنما إنهما ستعيدان سفيريهما وستسمحان باستئناف حركة الطيران بينهما ليطوي البلدان بذلك صفحة خلاف دبلوماسي.

وقطعت فنزويلا خلال الشهر الجاري العلاقات التجارية مع مجموعة من المسؤولين والشركات في بنما ومنها شركة الطيران الإقليمية (كوبا) بسبب اتهامات بالتورط في غسيل أموال وهو ما دفع الدولتين إلى استدعاء سفيريهما.

وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك إن بنما وفنزويلا ستعيدان السفيرين وستستأنفان رحلات الطيران بينهما وستبقيان على “حوار دبلوماسي صريح ومحترم”.

وكانت فنزويلا اتهمت رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا ونحو 24 وزيرًا ومسؤولين بارزين في بنما بالتورط في غسيل أموال.

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان بنما أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونحو 50 من مواطني فنزويلا من المشتبه بهم ويمثلون مصدر “خطورة كبيرة” فيما يتعلق بغسيل أموال وتمويل الإرهاب.