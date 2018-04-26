تسريبات عن نية خامنئي إقالة سليماني بسبب خلافات داخلية بالحرس الثوري‎

كشفت وكالة “آريا” المقربة من معسكر المتشددين، يوم الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة المرشد الإيراني علي خامنئي يعتزم إقالة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني؛ بسبب خلافاته مع قائد الحرس اللواء محمد علي جعفري.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على صلة بالحرس الثوري قولها: إن “خامنئي يعتزم إقالة قاسم سليماني من منصب قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري؛ بسبب خلافاته المتصاعدة مع اللواء محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس”.

وأوضحت المصادر أن “خامنئي أثنى على عمل القوات المسلحة خلال اجتماعه برئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، في الأيام الأخيرة”.

وتابعت المصادر أن “خامنئي سيصدر قرارًا بإقالة قاسم سليماني من قيادة فيلق القدس تحت حجة عدم قدرة سليماني على مواصلة مهامه؛ بسبب صحته الجسدية التي أثّرت على أنشطته المتعددة في سوريا والعراق”، مضيفة أنه “من المتوقع أن يدمج خامنئي فيلق القدس مع الحرس الثوري لتفادي الخلافات”.

وفيلق القدس هي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة أساسًا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج حدود إيران وفي جوارها الإقليمي.

وتولى الجنرال سليماني قيادة فيلق القدس بعدما عيّنه خامنئي في 1998 خلفًا للجنرال أحمد وحيدي، وفي 24 يناير/كانون الثاني 2011 تمت ترقية سليماني من رتبة عقيد إلى لواء .

وقاسم سليماني يعد واحدًا من بين عشرة قادة إيرانيين مهمين في الفرق الإيرانية العسكرية المنتشرة على الحدود، كونه من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينيات، وقاد فيلق 41 ثار الله، وهو فيلق محافظة كرمان .