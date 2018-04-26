ماكرون: لقائي مع الدالاي لاما سيثير أزمة مع الصين

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أي احتمال لعقد لقاء مع الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما، وقال إن القيام بذلك بدون التشاور مسبقًا مع بكين قد يثير “أزمة” مع الحكومة الصينية.

وقال ماكرون -الذي كان يتحدث خلال لقاء حواري مع طلاب جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية في نهاية زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة- إنه التقى الزعيم الروحي المنفي “الملهم جدا” عندما كان مرشحا رئاسيا.

وأضاف: “انا الآن رئيس الجمهورية الفرنسية. اذا ما التقيت به فان هذا سيثير حقا أزمة مع الصين”، بحسب “فرانس برس”.

وأوضح ان “القيام بذلك دون ارسال اشارة الى الصين سيكون بلا فائدة ويعطي نتائج عكسية”.

وتساءل: “هل هو امر جيد لشعبي ان قامت الصين باتخاذ نوع من الاجراءات المضادة كنتيجة لهذا الاجتماع؟.. بالطبع لا”.

لكن ماكرون الذي ألقى قبل اللقاء بوقت قصير خطابا في الكونغرس فتح الباب امام تدخل أعمق في هذا الموضوع.

وقال: “اذا كان يمكن لفرنسا ان تكون مفيدة في اصلاح الوضع بين الدالاي لاما وشعبه وبين الصين، فاني سأفعل ما بوسعي”، مضيفا انه تلمس “بعض الاشارات المبكرة” بأن الرئيس شي جينبينغ قد يكون منفتحا للتعامل مع الموضوع.

وتتهم الصين حامل نوبل للسلام بالسعي لاستقلال التيبت من خلال “الارهاب الروحي”، لكن الدالاي لاما يقول انه يسعى فقط من اجل قدر أكبر من الحكم الذاتي.

من جانب آخر، قال ماكرون خلال اللقاء الحواري مع طلاب جامعة جورج واشنطن: “الإسلام تحد كبير لمجتمعاتنا لأنه دين حديث وقادم من جزء آخر من العالم”.

وأضاف: “الآن يعتنقه الملايين وهم مواطنونا ولهم نفس الحقوق، وهناك توتر تجاه الإسلام لأن شعوبنا لم تتعود عليه، لكن الحل ليس في القول بالتخلص منه”.

واعتبر أن “الحل يكمن في التسامح واحترام كل شخص للقوانين”.