مسلح يهاجم مقر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن‎ (صور)

أعلنت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية يوم الأربعاء، أن مسلحًا هاجم مقر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت الوكالة، عن مصادر خاصة، قولها إن “وكالة الاستخبارات الأمريكية، اعتقلت شخصًا مسلحًا أثناء هجومه على مقر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن”.

وقالت المصادر الإيرانية إنه “عقب تقارير تحدثت عن إطلاق نار، بالقرب من مبنى مكتب رعاية المصالح الإيرانية شمال غرب العاصمة واشنطن، تمكنت السلطات الأمريكية من اعتقال مسلح وتم نقله إلى قسم الشرطة لإجراء التحقيقات معه”.

وأوضحت المصادر أن “العاملين في مكتب رعاية المصالح الإيرانية لم يتعرضوا لأي أضرار”، من دون الكشف عن هوية الشخص المهاجم.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”: “إن أحد العاملين في مكتب رعاية المصالح أصيب بجروح”، مشيرة إلى أن المهاجم كان يحمل سلاحًا، إضافة إلى سلاح أبيض وهاجم الموظفين والمراجعين وقام بتخريب الأثاث في المكتب.

وأضافت أن المهاجم ردد شعارات معادية لإيران، وتسبب بجرح أحد الموظفين الذي تم نقله إلى المشفى، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المهاجم الذي لم تعرف إلى حد الآن دوافعه لتنفيذ الهجوم.

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن العمل في مكتب رعاية المصالح الإيرانية توقف بشكل مؤقت، مضيفة أن المكتب خالٍ من الدبلوماسيين وهو يقدم خدمات الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا.