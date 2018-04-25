غوتيريس يختار سويسرية مبعوثة خاصة إلى ميانمار

قالت مصادر بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس اختار سفيرة سويسرا لدى ألمانيا كريستين شرينر بيرجنير لتكون مبعوثته الخاصة إلى ميانمار.

وتواجه ميانمار انتقادات دولية بسبب الإجراءات التي تقوم بها ضد مسلمي الروهينغا، والتي تسببت في فرار قرابة 700 ألف من الأقلية الروهينغا إلى بنغلادش.

ووصفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى ما يحدث ضد الروهينغا بأنه تطهير عرقي وهو ما تنفيه ميانمار.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قرارًا يطالب غوتيريس بتعيين مبعوث خاص للمنظمة الدولية بشأن ميانمار.