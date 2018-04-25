مسؤول أمريكي: سنطالب أعضاء “الناتو” بزيادة الإنفاق

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستطالب شركاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة الميزانيات العسكرية، وستسلط الضوء على الخطر المتزايد الذي تشكله روسيا.

ويجتمع الحلف يوم الجمعة في بروكسل.

وردًا على سؤال عما إذا كان المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيحضر الاجتماع إذا أكد مجلس الشيوخ تعيينه، غدًا الخميس، أوضح المسؤول: “نتابع هذا بعناية، لكن ليس لدينا ما نعلنه بخصوص ذلك حاليًا”.

وأضاف المسؤول أنه حتى الآن فإن جون سوليفان، القائم بأعمال وزير الخارجية، سيحضر اجتماع وزراء خارجية الحلف.

وأشار المسؤول إلى أن قضية سوريا ستكون “حاضرة حتمًا” في مناقشات حلف الأطلسي حول دور الحلف في تأمين حدود أوروبا الجنوبية.