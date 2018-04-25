ماكرون: إيران لا يجب أن تملك سلاحًا نوويًا “أبدًا”

شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أمام الكونغرس الأميركي على أن إيران ينبغي ألا تملك “أبدًا” السلاح النووي، وذلك غداة إعلانه استعداده للعمل مع الولايات المتحدة على اتفاق نووي جديد.

وقال ماكرون: “بالنسبة إلى إيران، هدفنا واضح. ينبغي ألا تملك أبدًا السلاح النووي، لا الآن ولا بعد خمسة أعوام ولا بعد عشرة أعوام.. أبدًا”.

وحث ماكرون الولايات المتحدة على رفض النزعات القومية ومواصلة التمسك بمثل التعاون العالمية في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات، وقال إنه لا يزال بوسع الدول الاحتفاظ بهوياتها الخاصة.

وقال: “لا أتفق مع التخلي عن الحرية ومع وهم القومية، يمكننا أن نختار نهجًا انعزاليًا والانسحاب أو نهجًا قوميًا – هذا خيار. قد يكون ذلك مغريًا بالنسبة لنا كعلاج مؤقت لمخاوفنا، لكن إغلاق الباب في وجه العالم لن يوقف تطور العالم”.