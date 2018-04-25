أكثر من 4 مليارات دولار لسوريا من الجهات المانحة

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الجهات المانحة لسوريا جمعت خلال مؤتمرها في بروكسل تعهدات بمستوى 4,4 مليار دولار (3,6 مليار يورو) من المساعدات لعام 2018.

وقال مارك لوكوك خلال مؤتمر صحافي: “أتوقع الحصول بنهاية النهار على تعهدات للعام 2018 بمستوى 4,4 مليار دولار”.

وتابع: “إنها بداية جيدة، حتى لو أننا كنا نتمنى المزيد”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة التي تعد من كبار المانحين، لم تحدد بعد قيمة التزامها، محذّرًا: “سيترتب علينا القيام بخيارات”.

وكان منظمو المؤتمر يأملون في جمع تسعة مليارات دولار (7,3 مليار يورو) للعام 2018، وقدّرت الأمم المتحدة حاجاتها بـ3,5 مليار دولار (2,8 مليار يورو) للمساعدات الإنسانية في سوريا، و5,6 مليار دولار (4,5 مليار يورو) لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.

وقال المسؤول: “إن المبالغ التي قطعت وعود بها ليست ضئيلة، وسنحصل على وعود إضافية بحلول نهاية السنة.

وقامت بلدان مثل ألمانيا وفرنسا بقطع تعهدات لعدة سنوات، وأوضح لوكوك بهذا الصدد أن “الوعود لسنة 2019 وما يليها تبلغ 3,4 مليار دولار”.