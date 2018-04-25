السجن 5 سنوات لمسؤول بحملة روحاني الانتخابية

قضت محكمة إيرانية اليوم الأربعاء، بسجن أحد المسؤولين بالحملة الانتخابية للرئيس الإيراني حسن روحاني التي جرت في آيار/مايو الماضي، 5 سنوات بتهمة إهانته وتطاوله على مقام علي بن موسى الرضا، الإمام الثامن لدى الشيعة الذي يقع مزاره في مدينة مشهد، شمال شرق إيران.

وقال رئيس المحكمة العام لمقاطعة إيلام محمد رزم، إن “السلطات القضائية قضت بالسجن 5 سنوات ضد مسؤول بالحملة الانتخابية للرئيس حسن روحاني، الذي تطاول على المقدسات العام الماضي”، دون ذكر اسمه.

وكان محمد شريعتمداري مدير الحملة الانتخابية للرئيس حسن روحاني، أعلن في 28 نيسان/أبريل 2017، إعفاء أحد المسؤولين في الحملة بمحافظة إيلام غرب البلاد، بعد إهانته وتطاوله على إمام الشيعة علي بن موسى الرضا.

واعتبر شريعتمداري أن فصل المسؤول جاء احترامًا لمشاعر الإيرانيين وعدم استغلال القضايا الدينية وزجها في الشأن السياسي.

وكان مسؤول الحملة الانتخابية للرئيس روحاني في مقاطعة إيلام، وهو من الناشطين الإصلاحيين، وجه رسالة للإمام علي بن موسى الرضا قائلًا فيها “أنت إمام فقط للمتشددين، وأنت معادٍ للإصلاحيين، كما أن جميع الأئمة المعصومين على عداء مع الإصلاحيين، لماذا هذا العداء، هذه ليست عدالة”.