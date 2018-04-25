الجيش الروسي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للمعارضة السورية

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، أنه دمّر مساء الثلاثاء طائرتين مسيرتين تابعتين لفصائل المعارضة السورية على مقربة من قاعدة حميميم الجوية في غرب سوريا.

وصرح الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة أركان القوات الروسية في لقاء صحافي بموسكو أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت طائرتين مسيرتين للمقاتلين، ودمّرتهما على بعد عشرة كيلومترات من قاعدة حميميم”.

وتملك موسكو قاعدتين عسكريتين في سوريا مجهزتين بأنظمة دفاع جوي متطورة، وقاعدة بحرية في طرطوس بالقرب من الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى قاعدة حميميم الجوية شمال اللاذقية.

وتنشر روسيا بطاريات الدفاع الجوي المتطورة من طراز أس-400 لحماية قاعدة حميميم، بالإضافة إلى منصات دفاع جوي متحركة من طرازي بانستير وتور ام-1.

ويأتي الإعلان الروسي في وقت أعلن النظام السوري، الأربعاء، استعادة منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق، بعد انتهاء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين، معززًا بذلك سيطرته على محيط العاصمة.

ويسعى الجيش السوري حاليًا إلى ضمان أمن العاصمة دمشق، سواء عبر اتفاقات إجلاء جديدة أو عمليات عسكرية، بعد استعادة السيطرة من نحو أسبوعين على الغوطة الشرقية التي كانت آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق.

وفي 14 نيسان/أبريل، استعاد النظام السوري السيطرة على الغوطة الشرقية التي بقيت منذ عام 2012 المعقل الأبرز للفصائل قرب دمشق، إثر هجوم عنيف أدى إلى مقتل 1700 مدني، بحسب المرصد.