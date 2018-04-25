إسرائيل تعتقل أردنيًا وتمنع عائلته من السفر

أعلن الأردن، الأربعاء، اعتقال إسرائيل أحد مواطنيه، أثناء عبوره “جسر الملك حسين” الرابط بين البلاد والضفة الغربية، للمشاركة في تشييع جثمان والدته.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان: إن الوزارة “تقوم بالتنسيق مع السفارة الأردنية في تل أبيب، لمتابعة قضية المواطن الأردني ياسين سعود إبراهيم عرعراوي المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية”.

وأضاف البيان أن “ياسين وعائلته توجّهوا إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، للمشاركة بتشييع جثمان والدته في (محافظة) جنين” شمالي الضفة الغربية.

وتابع أنه “تم اعتقاله من قِبَل السلطات الإسرائيلية لدى وصول العائلة إلى الجانب الآخر، بينما سمحت لزوجته وأبنائه بالدخول”.

ووفق البيان نفسه، فإنه “لدى قيام العائلة بمحاولة العودة إلى الأردن، قامت السلطات الإسرائيلية بمنعهم من السفر”.

وأوضحت الخارجية الأردنية، في ختام بيانها، أن “إدارة الشؤون القنصلية ووحدة العمليات على تواصل مع نجل ياسين وشقيقه في عمان، ويتم التنسيق مع السفارة الأردنية في تل أبيب للوقوف على تفاصيل وملابسات حادثة الاعتقال ومنع السفر”.

ولم تصدر إسرائيل أي تعقيب رسمي حول الحادثة.