طالبان تعلن بدء هجوم الربيع السنوي في أفغانستان

أعلنت طالبان ،اليوم الأربعاء، بدء هجوم الربيع السنوي في أفغانستان رافضة عرض رئيس البلاد، أشرف عبد الغني، إجراء محادثات سلام؛ لكنها توعدت بالتركيز على استهداف القوات الأمريكية في البلاد.

وأطلقت طالبان على هجومها عملية (الخندق) تيمنًا باسم غزوة الخندق، وقالت الحركة في بيان إن دعوة الرئيس الأفغاني للسلام “مؤامرة”.

وأضافت “يريدون أن ينصرف الرأي العام عن الاحتلال الأجنبي غير المشروع للبلاد في الوقت الذي لا توجد فيه لدى الأمريكيين أي نوايا جادة أو مخلصة لإنهاء الحرب”.

وتابعت أن هذه الحملة تأتي ردًا على الإستراتيجية العسكرية الأكثر عنفًا التي تبنتها الولايات المتحدة العام الماضي بهدف إجبار الحركة على خوض محادثات سلام.

وقالت طالبان “الهدف الرئيس (لهجوم الربيع) هو الغزاة الأمريكيون وعملاؤهم. وسيتم التعامل مع المؤيدين لهم داخل البلاد كهدف تالٍ”.

وجرى إرسال آلاف آخرين من الجنود الأمريكيين إلى أفغانستان للمساعدة في تدريب الجيش ، يتمتع قادتهم بسلطات أوسع لتنفيذ ضربات جوية ضد المسلحين في تغيير كبير لسياسة انسحاب القوات الأمريكية على عدة مراحل.

ويؤكد إعلان طالبان خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل مع بدء جهود تسجيل الناخبين في مناطق نائية بالبلاد.

وهناك تفاوت في تقدير مساحة الأراضي التي تسيطر عليها طالبان، إذ تقول وزارة الدفاع الأمريكية إن الحكومة تسيطر على 56 % من البلاد، بينما أظهر مسح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) العام الجاري أن الحركة نشطة في 70 %.