الرئيس الإيراني يصف ترامب بـ”التاجر”

سخر الرئيس الإيراني حسن روحاني ،اليوم الأربعاء، من المناقشات الأمريكية الأوروبية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “تاجر” يفتقر للمؤهلات التي تمكنه من التعامل مع معاهدة دولية معقدة.

وتحدث روحاني بعد أن توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن في مسعى لإقناع ترامب بعدم التخلي عن الاتفاق الذي أبرم عام 2015، والذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة “يقولون إننا نريد أن نتخذ مع زعيم دولة أوروبية معينة قرارًا بشأن اتفاق ضم سبعة أطراف”.

وسخر روحاني من الرئيس الأمريكي الذي وصف الاتفاق بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي تم التفاوض عليها، وهدد بمعاودة فرض العقوبات الأمريكية على طهران الشهرالمقبل إذا لم يجر إصلاح ما يراه عيوبًا مروعة.

وقال روحاني “ليست لديك أي خلفية عن السياسة. ليست لديك أي خلفية عن القانون. ليست لديك أي خلفية عن المعاهدات الدولية. كيف يمكن لتاجر ومقاول أن يصدر أحكامًا عن الشؤون الدولية”. وكان يشير إلى مسيرة ترامب المهنية كرجل أعمال في مجال العقارات.