ميلانيا توقع ترامب في حرج جديد أثناء استقبال ماكرون (فيديو)

وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في موقف محرج مجددًا، أمام عدسات المصورين التي رصدته خلال محاولته الإمساك بيد زوجته ميلانيا، أثناء استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، في أول زيارة رسمية يجريانها للولايات المتحدة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشرته مجلة “بيبول” الأمريكية، أثناء وقوف ترامب وزوجته أمام عدسات المصورين، أمس الثلاثاء، إذ لم تستجب ميلانيا لطلب زوجها الإمساك بيدها، فيما قال نشطاء إنه كان يداعبها على طريقته المعتادة خلال الاستقبالات الرسمية التي يجريها، والتي لا تتطلب إمساكه بيد زوجته.

ويعتبر هذا المشهد تكرارًا لمشهد مماثل سابق جرى بين ترامب وميلانيا، أمام وسائل الإعلام؛ إذ سبق وأن أحرجته في شهر شباط/فبراير الماضي، أثناء وجودهما معًا في مطار بالم بيش الدولي بفلوريدا.

وأصبح ترامب وميلانيا مادة دسمة أمام عدسات المصورين، إذ تترقبهما الكاميرات دائمًا، بعد أن اعتادا إحراج كل منهما للآخر في العديد من المناسبات.