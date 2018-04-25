الشرطة الماليزية تنشر صورة لمشتبه فيه بقتل فادي البطش

نشرت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء صورة لأحد اثنين يشتبه في أن أحدهما قتل المحاضر الفلسطيني فادي البطش، مشيرة إلى أن المتهمين لا يزالان في البلاد.

وأطلق رجلان على دراجة نارية 14 رصاصة على الأقل على فادي البطش، وهو محاضر فلسطيني في مجال الهندسة، يوم السبت في كوالالمبور وقتلاه على الفور.

وقال المفتش العام للشرطة، محمد فوزي هارون، للصحفيين إنه “جرى العثور على دراجة نارية من طراز (كاواساكي) متروكة قرب بحيرة على بعد تسع دقائق تقريبًا من مسرح الحادث”.

وأوضح هارون أن السلطات تعتقد أن المشتبه فيهما دخلا ماليزيا أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها لا تعرف جنسيتهما أو من أين أتيا.

وأضاف “نعتقد بأن المشتبه فيهما لا يزالان في البلاد… لم نحدد هويتهما بعد، لكننا نشتبه في أنهما استخدما هوية مزورة إمّا لدى دخولهما البلاد وإمّا خلال وجودهما هنا”.

وكانت السلطات أصدرت في الأساس صورًا رسمها الكمبيوتر للمشتبه فيهما، اللذين وصفهما شاهد بأنهما قويا البنية وفاتحا البشرة، وربما من منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.

وتظهر صورة جديدة لأحد المشتبه فيهما رجلًا فاتح البشرة كث الشعر ذا لحية صغيرة محددة.

وكان نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زاهد حميدي، قال يوم السبت الماضي إنه “من المعتقد أن المشتبه فيهما في الحادث أوروبيان على صلة بجهاز مخابرات أجنبي”.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير قطاع غزة، جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال البطش إذ قالت حركة حماس إنه من أعضائها. ونفت إسرائيل الاتهام.

وقال مفوض الشرطة إن القتل “نفذ باحترافية عالية”، لكنه رفض التعليق على تقارير تفيد بأن الموساد يقف وراءه أو نفذه قتلة مدربون.

ووُجهت اتهامات للموساد بتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال لشخصيات كبيرة بينهم فلسطينيون في مناطق مختلفة من العالم، وتنفي إسرائيل دومًا الاتهامات.

والموساد متهم بقتل القائد العسكري في حماس، محمود المبحوح، في غرفته بأحد فنادق دبي عام 2010.

وفي عام 2016 ألقت حماس باللوم على الموساد في قتل تونسي قالت إنه أحد خبراء الحركة في مجال الطائرات التي تعمل دون طيار.

وتصاعدت حدة التوتر على الحدود بين غزة وإسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية بعدما نظم الفلسطينيون احتجاجات للمطالبة بحق العودة إلى ديارهم التي أصبحت الآن داخل إسرائيل.

واستخدمت إسرائيل الذخيرة الحية وقتلت 35 فلسطينيًا على الأقل؛ ما أثار انتقادات دولية. وتقول إسرائيل إنها تحمي حدودها وتتخذ هذه الإجراءات فقط عندما يقترب المحتجون بدرجة كبيرة من السياج الحدودي.

وكان البطش محاضرًا في جامعة كوالالمبور التي قالت إنه “متخصص في الهندسة الكهربائية”.

وقال السفير الفلسطيني لدى ماليزيا أنور الأغا، إن جثمان البطش سيعاد إلى قطاع غزة عن طريق مصر مساء اليوم الأربعاء بعد صلاة الجنازة عليه في كوالالمبور.