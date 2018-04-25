مبيعات كتاب جيمس كومي عن ترامب تصل الى 600 ألف نسخة في الأسبوع الأول

المصدر: أ.ف.ب

سجل كتاب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” جيمس كومي الذي يحمل عنوان “ولاء أعلى” ويسرد فيه تفاصيل علاقته المتوترة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب مبيعات تصل الى 600 ألف نسخة في الاسبوع الاول لاطلاقه، وفق ما افاد ناشره “فلاتيرون بووكس” لفرانس برس.

واحتل الكتاب المنتظر الذي بات متوافرا ورقيا والكترونيا في 17 نيسان/أبريل صدارة لائحة كتب أمازون الاكثر مبيعا، لكنه تراجع الثلاثاء الى المركز الثاني.

وتم طرح أكثر من مليون نسخة من كتاب “ولاء أعلى، الحقيقة والاكاذيب والقيادة” حتى الساعة، كما قال المتحدث باسم “فلاتيرون بووكس”.

وبالرغم من الرقم الكبير للنسخ المباعة والذي يعود في جزء منه الى المقابلات التلفزيونية الترويجية الكثيرة التي أجراها كومي، الا ان كتاب الصحافي مايكل وولف “نار وغضب” حول ترامب الذي نشر في كانون الثاني/يناير سجل انطلاقة أقوى مع بيع مليون نسخة في الاسبوع الأول.

وحتى الآن وصلت مبيعات كتاب وولف الذي يتناول الفوضى في البيت الابيض الى أكثر من مليوني نسخة وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويتناول كومي البالغ 57 عاما في كتابه بشكل مطوّل حياته المهنية كمدع عام ومسؤول في وزارة العدل والقضايا التي واجهته، اضافة الى افكاره حول “القيادة الاخلاقية”.

كما يسرد تفاصيل علاقته مع ترامب الذي يصوّره كرئيس اناني وغير نزيه، ويقارن الاساليب التي يستخدمها وخاصة طلبه للولاء بتلك التي يستخدمها زعماء المافيا.

والكتاب الذي كان الثلاثاء ايضا من بين الكتب العشرين الأكثر مبيعا في بريطانيا واستراليا والمانيا، أغضب ترامب الى درجة انه وصف كومي على تويتر بأنه “شخص حقير وغير صادق”.