ترامب يقول إنه يرغب بسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبًا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يرغب بسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبًا، لكن ليس قبل إتمام مهمتها.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض:”نريد العودة للوطن، وسنعود، لكننا نريد أن نترك أثرًا قويًا، ودائمًا، وكان هذا جزءًا كبيرًا للغاية من نقاشنا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه “ينبغي أن تكون المفاوضات بشأن الأزمة السورية جزءًا من اتفاق أكبر يخص إيران”.

ومن جهته قال ماكرون، إنه “عقد مناقشات صريحة للغاية مع نظيره ترامب بشأن اتفاق إيران النووي، وإنه يعتقد أنه ينبغي للبلدين بدء العمل للتوصل إلى اتفاق جديد لمعالجة المخاوف بشأن طهران”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنّ “هناك أربع قضايا ينبغي التصدي لها، ومنها: منع أي نشاط نووي إيراني حتى عام 2025، وإنهاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإيجاد تسوية سياسية لاحتواء إيران في المنطقة”.

وأضاف:”هذا هو السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار”.