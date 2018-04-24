موغريني: سوريا ليست لعبة سياسية ولشعبها الحق في تقرير مصيره

شدّدت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، اليوم الثلاثاء، على أن سوريا “ليست لعبة سياسية”، والشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره.

وقالت “موغريني” في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بالعاصمة البلجيكية بروكسل: إن “سوريا ليست لعبة سياسية (..) وعلى السوريين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن “الحل السياسي والمفاوضات هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا”.

وفي السياق نفسه، قال دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: إن “مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة يحشد جهوده لإيجاد حل سياسي حقيقي وواضح في سوريا”.

وأكد دي ميستورا أن “الوقت حان للعمل من أجل حل سياسي حقيقي”. وتابع المسؤول الأممي قائلًا: “نؤكد أن الحل العسكري في سوريا لا يجلب حلًا سياسيًا للصراع، وإنما فقط يصعّب الأمور”.

وتشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، انعقاد مؤتمر “بروكسل 2″، تحت شعار حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، وذلك برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.